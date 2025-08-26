Galatasaray'da Bissouma bitiyor!

Orta sahasına takviye yapmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
GALATASARAY ANLAŞTI
Fabrice Hawkins'in haberine göre, Galatasaray, Tottenham forması giyen Yves Bissouma ile kişisel şartlarda anlaştı.
Bissouma, İngiltere'de kalmak istiyordu ancak Galatasaray, maaş konusunda büyük bir çaba sarf ederek 28 yaşındaki futbolcuyu ikna etti.
PAZARLIKLAR SON AŞAMADA
Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Tottenham ile yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldi.
Telegraph'ın haberine göre, Galatasaray ve Tottenham, Bissouma transferi için kiralık + satın alma opsiyonlu transfer için görüşüyor.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Bissouma'nın, kulübü Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.
