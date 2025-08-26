26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Galatasaray'da Bissouma bitiyor!

Galatasaray, Yves Bissouma için Tottenham ile yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldi.

calendar 26 Ağustos 2025 17:10 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 17:19
26 Ağustos 2025 17:10
Orta sahasına takviye yapmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

GALATASARAY ANLAŞTI

Fabrice Hawkins'in haberine göre, Galatasaray, Tottenham forması giyen Yves Bissouma ile kişisel şartlarda anlaştı.

Bissouma, İngiltere'de kalmak istiyordu ancak Galatasaray, maaş konusunda büyük bir çaba sarf ederek 28 yaşındaki futbolcuyu ikna etti.

PAZARLIKLAR SON AŞAMADA


Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Tottenham ile yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Telegraph'ın haberine göre, Galatasaray ve Tottenham, Bissouma transferi için kiralık + satın alma opsiyonlu transfer için görüşüyor.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Bissouma'nın, kulübü Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
