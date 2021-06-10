Galatasaray'da 500 bin TL bağış krizi

Galatasaray'da 'Canlı yayın' krizi patladı. Başkan adayları geçen günlerde birlikte canlı yayın yaparak seçim vaatleri hakkında bir oturum yapmayı planlamıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, yaptığı resmi açıklamayla 500.000 TL bağış yapılması halinde GS TV ve Youtube üzerinden yayın izni verebileceklerini ifade etti.



Adaylardan Burak Elmas, bu açıklamaya tepki gösterip şunları söyledi:



"Galatasaray değerlerini her fırsatta paraya tahvil eden, yakışıksız zihniyete son vermeliyiz. Galatasaray'ın yönetici koltukları da, mecraları da satışa çıkarılamaz, populist söylemlere ve eylemlere alet edilemez. Bahsi geçen yayına bu zihniyeti protesto etmek amacı ile katılmayacağız."



Ali Fatinoğlu ise, "Galatasaraylıların bilgi ve haber alma hakkı "bağış" adı altında kısıtlanamaz. Haber alma hakkı demokratik bir haktır. Demokratik hakların satışı da, satın alması da, senedi de olmaz" diye tepki gösterdi.



