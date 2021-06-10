Galatasaray'da 500 bin TL bağış krizi

Galatasaray yönetiminin, başkanlık seçimine katılacak adayların canlı yayın talebini ücretlendirmesi tepki çekti.

Haber; Sözcü
Abone Ol
Galatasaray'da 500 bin TL bağış krizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2021 08:15
Galatasaray'da 'Canlı yayın' krizi patladı. Başkan adayları geçen günlerde birlikte canlı yayın yaparak seçim vaatleri hakkında bir oturum yapmayı planlamıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, yaptığı resmi açıklamayla 500.000 TL bağış yapılması halinde GS TV ve Youtube üzerinden yayın izni verebileceklerini ifade etti.

Adaylardan Burak Elmas, bu açıklamaya tepki gösterip şunları söyledi:

"Galatasaray değerlerini her fırsatta paraya tahvil eden, yakışıksız zihniyete son vermeliyiz. Galatasaray'ın yönetici koltukları da, mecraları da satışa çıkarılamaz, populist söylemlere ve eylemlere alet edilemez. Bahsi geçen yayına bu zihniyeti protesto etmek amacı ile katılmayacağız."

Ali Fatinoğlu ise, "Galatasaraylıların bilgi ve haber alma hakkı "bağış" adı altında kısıtlanamaz. Haber alma hakkı demokratik bir haktır. Demokratik hakların satışı da, satın alması da, senedi de olmaz" diye tepki gösterdi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.