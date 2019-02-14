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"Galatasaray, Beşiktaş'tan daha iyi"

Ankaragücü'nün sol beki Tiago Pinto, Galatasaray - Benfica maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Galatasaray, Beşiktaş'tan daha iyi'
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14 Şubat 2019 17:18
Ankaragücü forması giyen Tiago Pinto, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray - Benfica maçını Portekiz basınına değerlendirdi.

Benfica'nın Beşiktaş ile oynadığı maçlar hatırlatılan Pinto, "Galatasaray şu anda Beşiktaş'a göre daha istikrarlı, daha iyi bir takım görüntüsünde. Ancak şu anda geçen seneki kadar güçlü değiller. Boşluklar veriyorlar, Benfica bunu değerlendirebilir" dedi.

"MAÇIN KRİTİK OYUNCUSU FELIX OLABİLİR"

Benfica'nın yükselen genç oyuncusu Joao Felix için de konuşan Tiago Pinto, "Maçın kilit oyuncusu olabilir. Eğer çalışmayı ve saha içinde kalmayı sürdürürse, daha çok tanınması ve ünlenmesi ona daha da özgüven verecektir. Önemli bir oyuncu olabilir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Benfica, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında 20:55'te Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



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