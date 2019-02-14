'Galatasaray, Beşiktaş'tan daha iyi'

"MAÇIN KRİTİK OYUNCUSU FELIX OLABİLİR"

forması giyen'ndeki Galatasaray - Benfica maçını Portekiz basınına değerlendirdi.Benfica'nın Beşiktaş ile oynadığı maçlar hatırlatılan Pinto, "Galatasaray şu anda Beşiktaş'a göre daha istikrarlı, daha iyi bir takım görüntüsünde. Ancak şu anda geçen seneki kadar güçlü değiller. Boşluklar veriyorlar, Benfica bunu değerlendirebilir" dedi.Benfica'nın yükselen genç oyuncusu Joao Felix için de konuşan Tiago Pinto, "Maçın kilit oyuncusu olabilir. Eğer çalışmayı ve saha içinde kalmayı sürdürürse, daha çok tanınması ve ünlenmesi ona daha da özgüven verecektir. Önemli bir oyuncu olabilir" ifadelerini kullandı.Galatasaray ile Benfica, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında 20:55'te Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.