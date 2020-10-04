OFSAYT, GOL, VAR, FAUL, GOL İPTAL

GALATASARAY'DA FOBİ SÜRÜYOR

KASIMPAŞA EVİNDE ÇOK ETKİLİ

FATİH TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

TERİM DEVREDE 3 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

FATİH ÖZTÜRK, ESKİ TAKIMINA KARŞI

KEREM AKTÜRKOĞLU MAÇ KADROSUNDA

BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ TRİBÜNDE

KASIMPAŞA'DA DA 4 DEĞİŞİKLİK VAR

HODZIC İLK MAÇINA ÇIKTI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

'in 4. haftasında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazandı.Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol, 45+2. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan taşıdığı topta 'Robbenvari' yaptığı harika vuruşla geldi.Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile berabere kaldıktan sonra üst üste 2. maçında da puan kaybı yaşayan ve sezonun ilk yenilgisini alan Galatasaray, 7 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 2. galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi.Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u konuk edecek, Kasımpaşa ise deplasmanda bir diğer İstanbul takımı Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.Mücadelenin 19. dakikasında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan topu ağlara yolladı ama yardımcı hakem bayrağı kaldırdığı için ofsayt gerekçesiyle gol verilmedi. VAR'da yapılan incelemenin ardından pozisyonda ofsayt olmadığı belirlendi ancak VAR'a giden hakem Cüneyt Çakır, öncesinde orta sahada Diagne'ye faul olduğu gerekçesiyle golün geçerli olmadığına hükmetti.Galatasaray'da özellikle geçen sezon gündeme gelen "deplasman fobisi" Kasımpaşa maçında da sürdü. Son 8 deplasman maçının sadece 1'inden galibiyetle ayrılabilen Galatasaray, 2009-10 sezonundan bu yana da ilk 2 deplasman maçından galibiyet çıkaramıyor.Kasımpaşa, geçen sezon ile birlikte evinde oynadığı son 9 maçın 8'ini kazandı ve 1'inden de beraberlikle aynadı. Mavi-beyazlı ekip, bu maçların 7'sinde de kalesinde gole izin vermedi ve sadece 3 gol yedi.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içi İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elenen sarı-kırmızılı takım, milli maç için verilecek ara öncesinde Kasımpaşa ile karşılaştı.Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa müsabakasına takımını Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Arda Turan ve Mbaye Diagne ilk 11'i ile çıkardı.Teknik direktör Fatih Terim, Rangers müsabakasına ilk 11'de başlayan 4 futbolcuya Kasımpaşa karşısında görev vermedi. Rangers mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer alan Martin Linnes, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Radamel Falcao, yedekler arasında bekledi. Bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Etebo, Arda Turan ve Diagne sahaya çıktı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde bu 4 futbolcunun haricinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Ömer Bayram yer aldı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devreye 1-0 geride girdikten sonra oyunun gidişatını değiştirmek adına hamleler yaptı.Sarı-kırmıızlılarda Arda, Feghouli ve Belhanda kenara gelirken, Emre Kılınç, Babel ve Falcao oyuna dahil oldu.Galatasaray'ın file bekçisi Fatih Öztürk, ilk kez eski takımı Kasımpaşa'ya karşı forma giydi.Sarı-kırmızılı takıma sezon başında transfer edilen tecrübeli kaleci, müsabakaya ilk 11'de başladı.Galatasaray'ın yeni transferlerinden Kerem Aktürkoğlu, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.Anagold 24Erzincanspor ile sözleşmesi sona ermesi sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Kasımpaşa müsabakasında yedekler arasında görev bekledi.Öte yandan, sarı-kırmızılı takımın yeni transferlerinden Etebo, ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başladı. İngiltere'nin Stoke City takımından kiralanan 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, ligdeki Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında sonradan oyuna girmişti.Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı statta izledi.Geçen aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren Cengiz'e ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve bazı yöneticiler eşlik etti.Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez de protokol tribününde yer aldı.Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, son lig maçına göre 4 değişiklik yaptı.Lacivert-beyazlı takım, Galatasaray müsabakasına Ramazan Köse, Oussama Hadadi, Mickael Sylvain Tirpan, Julian Marc Jeanvier, Florent Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Alan Lima Carius, Yusuf Erdoğan, Haris Hajradinovic, Armin Hodzic 11'i ile çıktı.Ligde 1-0 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de oynayan Loret Sadiku, David Pavelka, Kevin Varga ve Tomas Brecka yedeğe çekilirken, bu oyuncuların yerine Hadadi, Jeanvier, Tirpan ve Hodzic görev aldı.Kasımpaşa'da yeni transfer Armin Hodzic ilk maçına çıktı.Transfer edildiği gün içinde açıklanan ve lisansı bugün çıkarılan Bosna Hersekli santrfor, Galatasaray karşılaşmasına ilk 11'de başladı.8. dakikada soldan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın dar açıdan şutunda kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağı çeldi. Altıpas gerisine düşen topa Aytaç Kara'nın vuruşunda Etebo ve kaleci Fatih araya girerek tehlikeyi önledi.12. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Diagne, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Ramazan Köse yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.35. dakikada soldan Yusuf Erdoğan'ın kullandığı kornerde Luyindama ceza sahasında topu kafayla uzaklaştırdı. Ceza sahası gerisindeki Alan'ın gelişine vurduğu meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.42. dakikada Yusuf Erdoğan'ın soldan ortasında top penaltı noktası üzerindeki Hajradinovic'e geldi. Bu oyuncu, pasını gerideki Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç'ın ceza sahası yayı içinden sert vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu üstten kornere tokatladı.44. dakikada Aytaç Kara, sağdan gelişen atakta Hadergjonaj'ın yerden ortaladığı topa ceza yayı içinde bekletmeden vurdu. Kaleci Fatih, soluna gelen topu direk dibinde kornere gönderdi.45. dakikada sağdan kullanılan kornerde kaleci Fatih Öztürk'ün ıskaladığı top arka direkteki Tarkan Serbest'e geldi. Bu oyuncu uygun durumda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta attı.45+2. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Aytaç Kara'nın kendi sahasından uzun pasıyla sağ kanatta topu alan Yusuf Erdoğan, ceza sahasının sağ köşesinden çıkardığı sert şutla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.