Futbol okulunun gözdesi Rojin'in Fenerbahçe hayali

Siirt'te oturduğu sitede top oynarken yeteneği keşfedilen ve oynatıldığı takımda kısa sürede kendini ispatlayan 11 yaşındaki Rojin Beştaş, Fenerbahçe'de forma giymek istiyor.



Yeni Mahalle'de oturan Beştaş, 3 ay önce sitenin bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken Siirt Fenerbahçeliler Derneği bünyesindeki futbol okulu sorumlusu Hayrettin Toprak tarafından yeteneği fark edildi; babası Nihat Beştaş'ın çabasıyla Siirt Fenerbahçeliler Derneği bünyesindeki futbol okuluna yazdırıldı.



Erkek takımıyla sahaya çıkan ve Siirt, Batman, Mardin ve Diyarbakır'daki futbol okulları arasında yapılan turnuvalar kapsamında forma giydiği her maçta asistleri ve golleriyle takımın yıldızı olan Rojin, kendisini izlemeye gelenleri hayran bırakıyor.



Maçlarda forvet oynayan ve orta sahada da yeteneğini konuşturan Beştaş, çalımları ve sert şutlarıyla ilgi çekiyor.



Rojin Beştaş, AA muhabirine, çok sevdiği futbola 4 yaşındayken ilgi duyduğunu söyledi.



Erkek kardeşiyle evin bir odasını sahaya çevirerek tek kale maç oynadığını dile getiren Beştaş, "Arkadaşlarımla akşama kadar sitede oynuyorum. Kızlar genellikle benimle oynamıyor, tek başıma veya erkeklerle top oynuyorum. Bazı zamanlar arkadaşlarımın babalarıyla oynuyorum. Sonra da eve gidip beni anlatıyorlar. Babam beni Siirt Fenerbahçe Futbol Okuluna yazdırdı. Buradan memnunum. Çok istedim, başarıyorum işte." dedi.



Beştaş, Fenerbahçeli Mesut Özil'i örnek aldığını ifade ederek, "Fenerbahçe'de ve sonra da milli takımda top oynamak istiyorum. Mesut Özil'i Fenerbahçe'deyken sevdim. Her zaman televizyonda izliyordum, onu çok seviyorum. Ben de ileride büyük bir yıldız olmak istiyorum." diye konuştu.



Futbol okulu sorumlusu Hayrettin Toprak, oturduğu sitenin bahçesinde top oynarken dikkatini çeken Rojin'in gelecek adına umut vadettiğini söyledi.



Siirt'te çok sayıda genci futbola kazandırdıklarını ve Rojin'in de bunlardan biri olacağını dile getiren Toprak, şunları kaydetti:



"Uzun yıllardır Siirt Fenerbahçeliler Derneğinin başkanlığı ve yöneticiliğini yapıyorum. Dernek bünyesinde futbol okulumuzda çok sayıda çocuğu futbola kazandırdık. Rojin kızımız çok yetenekli, Allah vergisi yeteneği var. Şutları çok sert, güzel çalım yapıyor, bire birde çok etkili. Onu seneye Fenerbahçe Spor Kulübüne göndereceğim. Fenerbahçe'ye ve milli takıma kazandırmak istiyorum. Tam milli takımlık bir kızımızdır hatta bu kızımız için takıma kadın antrenör tuttuk, yeteneğini dha da geliştirsin diye."



- "Kendini geliştirse milli takıma kadar gidebilir"



Antrenör Ebru Yuan da yeteneğinden etkilendiği Rojin'in kendisini daha da geliştirmesi durumunda büyük kulüplerde rahatlıkla oynayabileceğini ifade ederek, "Kendini geliştirse milli takıma kadar gidebilir. Rojin'i erkekler takımında oynatıyoruz. Erkeklerden bile daha iyi oynuyor. Daha sert şut çekiyor." diye konuştu.



Kızının futbola olan ilgisinin daha küçük yaşlarda başladığını aktaran baba Nihat Beştaş ise "Kızımın isteği beni buraya kadar getirdi. Evde her zaman topu vardı, kardeşiyle top oynuyordu. Bu bölgede kız çocuklarının futbola olan ilgisi görülmüyor ama kızımın bu isteği karşısında duramadım. Okulda da başarılıdır." dedi.



Antrenör Oktay Üzen de 3 haftadır maçlara gelen Rojin'i yakından takip ettiğini, yeteneği olan çocukların önemli başarılara imza atmasını hedeflediklerini belirtti.





İLGİLİ VİDEO