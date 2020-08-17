Fulham'dan Jean Michael Seri'ye davet

Galatasaray'ın tekrar kiralamayı düşündüğü Jean Michael Seri, kulübü Fulham tarafından yeni sezon kampına çağrıldı.
Premier Lig'e tekrar yükselen Londra ekibi, Seri'yi satmayı planlıyor. Fulham'a dönmek istemeyen Seri ise Galatasaray'da kalmayı tercih ediyor. Fildişili yıldızın durumu 10 gün içinde netlik kazanacak.
Sarı kırmızılılarda Fatih Terim, oyuncunun yeniden kiralanmasını talep etmişti.
Premier Lig'e tekrar yükselen Londra ekibi, Seri'yi satmayı planlıyor. Fulham'a dönmek istemeyen Seri ise Galatasaray'da kalmayı tercih ediyor. Fildişili yıldızın durumu 10 gün içinde netlik kazanacak.
Sarı kırmızılılarda Fatih Terim, oyuncunun yeniden kiralanmasını talep etmişti.