Fransa Bisiklet Turu'nda 13. etap sona erdi

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 13. etabını, Ineos Grenadiers takımından Polonyalı Michal Kwiatkowski kazandı.



Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun Chatillon-sur-Chalaronne kasabası ile Grand Colombier Dağı arasındaki 138 kilometrelik etabında Kwiatkowski, 3 saat 17 dakika 33 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.



Etapta Lotto Dstny ekibinden Belçikalı Maxim Van Gils ikinci, BAE Emirates'ten Sloven Tadej Pogacar ise üçüncü oldu.



Genel klasmanda Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard, toplamda 53 saat 48 dakika 50 saniyelik süresiyle liderliğini sürdürerek sarı mayoyu korudu. Vingegaard ile arasındaki farkı 9 saniyeye düşüren Pogacar, genel klasmanda ikinci sırada yer aldı.



Organizasyon, yarın Annemasse kasabası ile Morzine Les Portes du Soleil kayak merkezi arasındaki 152 kilometrelik etapla devam edecek.



Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.



