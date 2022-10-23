Frankfurt, Gladbach'ı deplasmanda geçti

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Frankfurt, 3-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada ve 45. dakikada Jesper Lindstrom ve 29. dakikada Eric Dina kaydetti. Ev sahibi Gladbach'ın tek golü 72. dakikada Marcus Thuram'dan geldi.



Bu sonucun ardından Frankfurt, ligdeki puanını 20'ye çıkardı. Gladbach ise 16 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Frankfurt, sahasında Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Gladbach, Union Berlin deplasmanına gidecek.



Fotoğraf kaynak: (Frankfurt Twitter)



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