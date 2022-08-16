AEK, MONTERO'YU TRANSFER ETMEK İSTİYOR

MONTERO'NUN SÖZLEŞME DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de 2 hafta geride kalırken Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah-beyazlılarda ayrıca takımda yer alan bazı futbolculara da transfer teklifleri geliyor. Francisco Montero'ya Yunanistan'tan transfer teklifi geldiği iddia edildi.Yunan basınında yer alan haberlere göre; AEK, Beşiktaş'tan Francisco Montero'yu kadrosuna katmak istiyor. AEK hatırlanacağı üzere yakın zamanda Domagoj Vida'yı transfer etmişti.Haberde iki futbolcunun AEK'da yeniden bir araya gelebileceği, futbolcunun da transfere sıcak baktığı öne sürüldü. 2.7 milyon euro değer biçilen Montero'nun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.