Florin Andone'den son dakika açıklaması!

Transferin son gününde ismi Fenerbahçe ile anılan Rumen golcü Florin Andone, transfer haberlerini yalanladı.İngiltere Premier Lig'de Brighton forması giyen Andone," açıklamasını yaptı.Romanya basınında çıkan haberlerde, Florin Andone'nin İstanbul'da olduğu ve sağlık kontrolünden geçtiği iddia edilmişti.Bu sezon Brighton formasıyla 14 Premier Lig maçına çıkan ve 2 gol kaydeden Andone'nin adı geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray ile de anılmıştı. Andone daha önce Cordoba, Deportivo, Villarreal, Atletico Baleares formaları da giydi.Kariyerinde 186 maça çıkan Andone'nin 62 golü ve 14 de asisti bulunuyor