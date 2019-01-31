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Florin Andone'den son dakika açıklaması!

Fenerbahçe'ye transfer olmak için İstanbul'da olduğu ve sağlık kontrolünden geçtiği iddia edilen Florin Andone, "Şu an antrenmana gidiyorum. Transfer haberleri hakkında hiçbir bilgim yok." dedi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Florin Andone'den son dakika açıklaması!
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31 Ocak 2019 18:55
Transferin son gününde ismi Fenerbahçe ile anılan Rumen golcü Florin Andone, transfer haberlerini yalanladı.

İngiltere Premier Lig'de Brighton forması giyen Andone, "Şu an antrenmana gidiyorum. Transfer haberleri hakkında hiçbir bilgim yok." açıklamasını yaptı.

Romanya basınında çıkan haberlerde, Florin Andone'nin İstanbul'da olduğu ve sağlık kontrolünden geçtiği iddia edilmişti.

Bu sezon Brighton formasıyla 14 Premier Lig maçına çıkan ve 2 gol kaydeden Andone'nin adı geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray ile de anılmıştı. Andone daha önce Cordoba, Deportivo, Villarreal, Atletico Baleares formaları da giydi.

Kariyerinde 186 maça çıkan Andone'nin 62 golü ve 14 de asisti bulunuyor

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