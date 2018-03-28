Fizdale: "Koç ile yıldız oyuncu her zaman anlaşacak diye bir şey yok"

Yakın dönemde işine son verilen eski Memphis Grizzlies koçu David Fizdale, takımın yıldızı Marc Gasol ile anlaşmak zorunda olmadığını, NBA'deki her koçun, takımın en iyi oyuncusuyla her zaman çok iyi anlaşmadığını söyledi.



"Her şey maç kazanmakla alakalı" diyen Fizdale, ESPN'in The Jump programında şu ifadeleri kullandı:



"Lig böyledir. En iyi oyuncu ve koç her zaman anlaşacak diye bir şey yok. Bu işler bazen böyle yürür. Olayların bu şekilde gitmesi çok talihsiz oldu. Ama bunlar normal. Birbirimizi sevsek de sevmesek de, konu o değil. Asıl olay maç kazanmak."



Fizdale'in, Memphis sezona 7-12 serisiyle başladığı ve 8 maç üst üste kaybettiğinde Grizzlies tarafından işine son verilmişti.



