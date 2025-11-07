Filistinli Muaythai sporcusu genç kız, kazandığı altın madalyayı Gazze'ye armağan etti

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 15 yaşındaki Filistinli Vivian Allis, İsrail'in tüm kısıtlamalarına ve kısıtlı imkânlara rağmen geçen ay Bahreyn'de düzenlenen Gençler Asya Oyunları'nda "Muaythai" dalında altın madalya kazanarak umut dolu bir başarı hikayesine imza attı.Allis, Bahreyn'in başkenti Manama'da ekim ayında düzenlenen Gençler Asya Oyunları'nda 45 kilogram altı genç kızlar kategorisinde yapılan final müsabakasında Lübnanlı rakibi Hula Makdaşi'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu.Filistinli genç kız, bu başarıyı, "ülkesinin adını uluslararası yarışmalarda duyurmak için uzun bir yolculuğun başlangıcı" olarak nitelendirdi.Yumruk, tekme, dirsek ve diz vuruşlarının kullanıldığı geleneksel Tayland dövüş sporu olan Muaythai'nin müsabakaları, ring içinde iki sporcu arasında yapılıyor. Yüzyıllar önce savaşlarda savunma yöntemi olarak ortaya çıkan bu spor, zamanla gelişerek dünyanın önde gelen dövüş sanatlarından biri haline geldi ve bugün Uluslararası Muaythai Federasyonu gözetiminde uluslararası turnuvalarla düzenlenen rekabetçi bir spor dalına dönüştü.Muaythai, 2021 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınarak, küresel çapta bir spor statüsüne ulaştı.Yüksek fiziksel güç, disiplin ve yakın mesafe dövüş tekniği ile öne çıkan Muaythai, bu özellikleri sayesinde en etkili ve en yaygın dövüş sanatları arasında yer alıyor.İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde "Muaythai" sporuna ayrılmış mütevazı bir salonda takımıyla antrenmanlar yapan Allis, AA muhabirine, Asya Oyunları'nda elde ettiği altın madalyanın, uluslararası arenada yeni hedeflere ulaşmak için "uzun bir yolun başlangıcı" olduğunu söyledi."Henüz bir çocuğum ve önümde çok uzun bir yol var. Oynamaya ve yarışmalara katılmaya devam edeceğim, ta ki daha fazla başarı elde edene kadar." diyen Allis, geçmişte düzenlenen turnuvalarda bronz ve altın madalyalar kazandığını ifade etti.Halkının yaşadığı işgal, baskı ve yıkıma rağmen Filistin'in adını uluslararası platformlarda yüceltmeye çalıştığını dile getiren Allis, Batı Şeria'daki İsrail askeri kontrol noktalarında ve Filistin-Ürdün sınırında takımının yolculuğunu zorlaştıran engellerle karşılaştığını aktardı.Allis, "Pek çok kez işgalciler, turnuvalara katılımımızın gecikmesine neden oldu. Ancak her zaman şunu söylüyorum: Hayallerimiz ve hedeflerimiz var, asla pes etmeyeceğiz. Filistin bu başarıları hak ediyor. Hayal kurma ve zafer kazanma hakkımızın önünde kimse duramayacak." dedi.İsrail askerlerinin 23 Haziran'da Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik beldesinde açtığı ateş sonucu Filistin Muaythai Milli Takım oyuncusu Ammar Hamayel'in hayatını kaybettiğini aktaran Allis, "Soykırımın iki yılında çok zor bir dönem geçirdik, birçok kişiyi kaybettik; onlardan biri de takım arkadaşımız Ammar Hamayel idi." dedi.İlgilendiği sporun kişiliğinin gelişmesinde de yardımcı olduğunu belirten Allis, "Bu spor beni sorumluluklarını taşıyabilen, katılım gösterebilen, yarışabilen ve ülkesinin adını taşıyabilen bir kız haline getirdi." dedi.Allis, bu konudaki en büyük destekçisinin ailesi olduğunu; ailesinin her zaman yanında yer aldığını vurguladıÖte yandan Filistin Muaythai Milli Takım teknik direktörü ve takımın antrenörü Ahmed Ebu Duhan ise sporcularının güçlü motivasyonuna dikkati çekti.Ebu Duhan, "Her sporcu kazanmak için mücadele eder. Allis'in de aralarında bulunduğu Filistinli sporcular ise hem kazanmak hem de Filistin kimliği ve meselesine dair bir mesaj vermek için de mücadele ediyor." dedi."Allis, kazandığı zaferi hiç tereddüt etmeden Gazze'ye armağan etti; çünkü Gazze'nin sesinin tüm dünyaya ulaşmasını istiyoruz." diyen Ebu Duhan, yaklaşan turnuvalara hazırlanmak için daha fazla çaba gösterdiklerini ifade etti.Hedeflerinin bir sınırı olmadığını vurgulayan Ebu Duhan, takımlarındaki her sporcunun profesyonel olmasını ve uluslararası tüm turnuvalara katılmasını hedeflediklerini dile getirdi.Ebu Duhan, turnuvalara katıldıkları zaman Filistin halkının mesajını dünyaya iletmeye çalıştıklarını dile getirdi.İsrail'in işgali altında başarılı bir nesil yetiştirmenin zor olduğunu vurgulayan Ebu Duhan, işgal, ekonomik durum ve psikolojik şartlar nedeniyle takımdaki sporcuların tamamını bir araya getirmekte zorlandıklarını anlattı.Ebu Duhan, buna rağmen takımın yaşanan bu zorlukları birer motivasyon kaynağına dönüştürdüğünü, engellerin üstesinden gelerek önemli dereceler elde ettiğini vurguladı.Sporcuların, zorluklara rağmen Asya Oyunları gibi çok sayıda uluslararası turnuvaya katıldığını aktaran Ebu Duhan, bu ay içerisinde de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'na katılmayı planladıklarını sözlerine ekledi.