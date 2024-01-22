Fevzi Korkmaz: 'Gayretli oynadık ama olmadı'

Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın kapanış karşılaşmasında Kayserispor sahasında konuk ettiği İstanbulspor'a son dakikalarda gelen golle mağlup oldu.



Kayserispor yardımcı antrenörü Fevzi Korkmaz, kazanmayı çok istedikleri bir karşılamadan mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Bu karşılaşmaya 5 maçlık mağlubiyet sürecini kırmak için çıktıklarını ama bundan başarılı olamadıklarını belirten Korkmaz, "Elimizden gelen gayreti gösterdik ama olmadı. Uzatmaların son bölümünde yediğimiz bir gol ile mağlup olduk. Zor bir süreçten geçiyoruz. Çok üzgünüz. Rakibimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.



