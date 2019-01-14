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Ferhat Öztorun: "Erzurumspor galibiyetiyle iyi başlamak istiyoruz"

Atiker Konyaspor'lu Ferhat Öztorun, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA
Ferhat Öztorun: 'Erzurumspor galibiyetiyle iyi başlamak istiyoruz'
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14 Ocak 2019 14:00
Devre arası kamp çalışmalarının Antalya etabını tamamlayan Atiker Konyaspor'da tecrübeli futbolcu Ferhat Öztorun, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Öztorun, "Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Antrenmanlar açısından yorucu olarak ağır bir tempoda gidiyor. Güzel bir ortamımız var. Hazırlık maçları oynadık. Tabii ki bu maçlar ölçü değil. Haftaya sezonun ikinci yarısı başlayacak. En iyi şekilde hazırlanmak için çalışıyoruz. İstanbulspor ile oynadığımız maçta Paolo Hurtado ufak bir sorun yaşadı. İnşallah önemli bir sorunu yoktur. Bu şanssızlık dışında iyi ve sorunsuz bununla beraber faydalı bir kamp dönemi geçirdik. Şimdi her şey Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağımız maça odaklı olacak" dedi.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Deplasmanda karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının zor olacağını belirten Öztorun, "Bizim için önemli ve zor bir maç olacak. En iyi şekilde başlayıp yine en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Güzel bir sonuçla dönmek ve ligde daha yukarılara tırmanmak istiyoruz." diye konuştu.

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