'Fenerbahçe'nin yedekleri de şampiyon olur'

Son 5 sezonun en iyi başlangıcı

7 golün 5'i duran toplardan geldi

Her mevkide birbirine yakın kalitede en az iki oyuncusu bulunan sarı lacivertlilerin teknik patronu Erol Bulut, Göztepe karşısında bu zenginliğin avantajını kullandı.Adalesinde sertleşme olduğu için hafta içinde sadece iki gün takımla antrenmana çıkan Gökhan Gönül riske edilmedi ve yerine Nazım Sangare forma giydiAynı şekilde, cezalı Lemos'un yerine oynayan Serdar Aziz de etkili futbolunu bir golle süsleyip galibiyette pay sahibi oldu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı sonrasında soyunma odasında oyuncularına övgüler yağdırdı. Bulut,. Bu yolun sonu şampiyonluk" dedi.Göztepe maçında kenarda bekleyen ve kadroya giremeyenlerden oluşturulacak bir takımın dahi ligde üst sıralara oynayacak kapasitede olduğu herkesin ortak görüşü.. Son yılların en güçlü kadrosunu kuran Fenerbahçe, 5. haftalar itibariyla son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan sarı lacivertli takım, bundan önceki 4 sezonda en fazla 10 puan almıştı. Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun ilk 5 haftasında 13 puan toplamıştı.F.Bahçe'nin bu sezonki grafiğinde dikkat çeken en önemli unsur, gollerin çoğunu duran toplardan bulması oldu. Bu bölümde rakip fileleri 7 kez havalandıran sarı lacivertliler, gollerin 5'ini duran toplardan kaydetti. Sarı lacivertli takımın bu gollerini ise Samatta ve Dimitris Pelkas kaydetti. Ayrıca kaleci Altay Bayındır da etkili performansıyla takımına önemli katkı sağladı.