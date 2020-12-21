Fenerbahçe'nin yalnız adamı Gustavo

Gaziantep'te sahada ayak basmadık yer barıkmayan Gustavo, tek başına çırpındı! Fener taraftarı mesajlarıyla Brezilyalı'ya sahip çıktı.Gaziantep'e deplasmanda 3-1 yenilerek son 6 lig maçında 4. mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de, akıllarda kalan tek şey Luiz Gustavo'nun orta sahada tek başına çırpınışı biraz da Pelkas'ın katkıları oldu. Rakip atakları ilk olarak kendisi karşılayan Gustavo, hemen hemen tüm hücum aksiyonlarında da rakip yarı alanda risk aldı ve takımı adına gol aradı.Brezilyalı oyuncunun bu çabasını gören Sarı- Lacivertliler de Gustavo için "Yalnız asker. Tek başına savaşıyor" şeklinde mesajlar gönderdiler.Gustavo, Kadıköy'de 3-0 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada takım arkadaşlarını daha ciddi ve özverili olmaya davet etmişti.Ligin en çok top çalan oyuncusu olan Gustavo, G.Antep deplasmanında sahada ayak basmadık yer bırakmadı.