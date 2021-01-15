Fenerbahçe'nin rakibi Panathinaikos

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlıyor.

Haber; AA
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Fenerbahçe'nin rakibi Panathinaikos
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15 Ocak 2021 09:14
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında cuma günü Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk ediyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip haftaya 11. sırada girdi. Panathinaikos ise 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Panathinaikos 82-68 kazanmıştı.



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