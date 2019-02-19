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Fenerbahçe'de Zajc performansıyla beklenenden uzak!

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Zajc ilk maçında beklentilerden uzak bir performans sergiledi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de Zajc performansıyla beklenenden uzak!
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19 Şubat 2019 13:17
Fenerbahçe'nin transferin son gününde Empoli'den transfer ettiği Zajc, Konyaspor maçına ilk 11'de başladı ve vasat performansıyla eleştiri topladı.

Ersun Yanal'ın maçın 63. dakikasında saha kenarına aldığı Zacj, istediği performansa ulaşabilmesi için biraz zamana ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe taraftarına hayran kaldığını ifade eden Zajc, "Fenerbahçe taraftarı tam da tahmin ettiğim gibi harika, Konyaspor maçında da bunu gördüm. Taraftarımıza golle merhaba demek isterdim ancak mümkün olmadı. Adaptasyon sorununu aşıyorum ve takım arkadaşlarımla daha iyi bir hava yakaladım. Haftalar ilerledikçe hem performansım hem de gollerimle takıma katkı sağlayacağım" şeklinde konuştu.

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