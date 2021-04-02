Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a özel kutlama

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.



Dar alanda 2 grup halinde yapılan pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



Milli takımlarına giden Attila Szalai, Dimitris Pelkas ve Mame Thiam dışındaki tüm oyuncular antrenmana katılırken, Gökhan Gönül ve Mesut Özil, çalışmalarını salonda sürdürdü. Diego Perotti bireysel çalışmalar yaparken, Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.



Öte yandan dün Rojin Haspolat ile evlenen Ozan Tufan için antrenman öncesinde tebrik pastası kesildi.



