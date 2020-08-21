Fenerbahçe'de gözler Mauricio Lemos'a çevrildi

Mauricio Lemos ve kulübü Las Palmas'la prensipte anlaşan Fenerbahçe'nin aradaki ufak pürüzleri gidermeye çalışıyor.

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Fenerbahçe'de gözler Mauricio Lemos'a çevrildi
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21 Ağustos 2020 10:31
Stoper transferinde henüz beklenen adımları atamayan Fenerbahçe'de gözler Mauricio Lemos'a çevrildi.

Uruguaylı yıldız ve kulübü Las Palmas'la prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler'in aradaki ufak pürüzleri gidermeye çalıştığı belirtildi.

Yönetimin önümüzdeki hafta içi Lemos'u İstanbul'a getirmek istediği öğrenildi.

Listedeki diğer stoperlerle ilgili pazarlıkların da tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

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