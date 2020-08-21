Stoper transferinde henüz beklenen adımları atamayan Fenerbahçe'de gözler Mauricio Lemos'a çevrildi.
Uruguaylı yıldız ve kulübü Las Palmas'la prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler'in aradaki ufak pürüzleri gidermeye çalıştığı belirtildi.
Yönetimin önümüzdeki hafta içi Lemos'u İstanbul'a getirmek istediği öğrenildi.
Listedeki diğer stoperlerle ilgili pazarlıkların da tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.
Uruguaylı yıldız ve kulübü Las Palmas'la prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler'in aradaki ufak pürüzleri gidermeye çalıştığı belirtildi.
Yönetimin önümüzdeki hafta içi Lemos'u İstanbul'a getirmek istediği öğrenildi.
Listedeki diğer stoperlerle ilgili pazarlıkların da tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.