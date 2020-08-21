Stoper transferinde henüz beklenen adımları atamayan Fenerbahçe'de gözler Mauricio Lemos'a çevrildi.



Uruguaylı yıldız ve kulübü Las Palmas'la prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler'in aradaki ufak pürüzleri gidermeye çalıştığı belirtildi.



Yönetimin önümüzdeki hafta içi Lemos'u İstanbul'a getirmek istediği öğrenildi.



Listedeki diğer stoperlerle ilgili pazarlıkların da tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.



