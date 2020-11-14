Fenerbahçe'de gizli kahraman Selçuk Şahin!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe gelmesiyle beraber idari anlamda yeni bir yapılanma kuruldu. Özellikle Emre Belözoğlu'nun yanında göreve gelen Selçuk Şahin, taraftarlar nezdinde de büyük destek gördü.



Sarı-lacivertlilerde 2003-2015 yılları arasında futbol oynayan ve 338 maçta forma giyen Şahin, 5 lig şampiyonluğu, 3 TFF Süper Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2008 Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve 2013 Avrupa Ligi yarı finalinde kadrodaydı.



Kulüp tarihinde önemli bir yeri olan deneyimli isim, takım içerisinde başta Mert Hakan olmak üzere yerli ve genç oyuncularla iletişimi güçlü tutuyor. Herkese destek veren, uyum içinde küsmeden çalışılmasını sağlayan, oyuncuların sosyal hayatları için tavsiyeler veren ve tecrübeleriyle örnek olan Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu çalışmayı çok istediği bir isim oldu. Futbolculuğunun son dönemlerinde Göztepe, Gençlerbirliği ve Bursaspor'da da her zaman kaptanlığı ve liderliğiyle öne çıkan 39 yaşındaki isim, saygı duyulan bir profil.



Teknik heyetle iyi iletişim



Selçuk Şahin'in futbolculuk tecrübesi ve Fenerbahçe'de geçirdiği 12 senenin etkisiyle teknik heyetle çok iyi bir iletişimi bulunuyor.



Özellikle Volkan Demirel ile 20 yıla yakın dostluğu olan Mehmet Yozgatlı ve Aurelio ile takım arkadaşlığı yapan Şahin, idari menajer Volkan Ballı ile de aynı dönemlerde yer almıştı.



Teknik direktör Erol Bulut'u da tanıyan Selçuk Şahin, şu anda Samandıra'da çok önemli bir yere sahip. Sakinliğiyle de bilinen Selçuk Şahin ılımlı ve uyumlu görüntüsüyle herkesi rahatlatıyor.



