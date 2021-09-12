Fenerbahçe yıllar sonra ilk peşinde

Geçen sezon Sivas'a yenilip, şampiyonluğu elinden kaçıran F.Bahçe, bugün rakibini devirip lider olmak istiyor. Bunun için Trabzon'un, G.Saray'a puan kaybetmesi gerekiyor. Sezona 3'te 3'le başlayan sarılacivertliler, Sivas'ı yenerse 2009'da Daum'la yaptığı lig başlangıcının ardından 12 yıl sonra üst üste 4 maçını da kazanmış olacak. Trabzon puan kaybederse Kanarya'nın 21 haftalık liderlik özlemi de bitecek. En son geçen sezonun 23. haftasında Hatay'ı mağlup ederek zirveye çıkmışlardı.



SİVAS'I YENMEYİ UNUTTU!



F.Bahçe son 3 sezonda rakibini sadece 1 kez yendi. (2018-19 /2-1). İki maç berabere biterken, 3 karşılaşmayı Yiğidolar kazandı. Geçen sezon deplasmandan 1-1'lik beraberlikle dönmüş, Kadıköy'de 2-1 mağlup olup, şampiyonluğu kaçırmıştı.



