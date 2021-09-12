Fenerbahçe yıllar sonra ilk peşinde

Fenerbahçe'de yeni transferler Rossi, Berisha, Meyer ve Crespo göreve hazır. Novak, Pelkas, İrfan sakatlığını atlattı. 12 yıl sonra 4'te 4 yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Trabzon'un puan kaybı halinde 21 hafta sonra zirveye çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe yıllar sonra ilk peşinde
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12 Eylül 2021 13:43
Geçen sezon Sivas'a yenilip, şampiyonluğu elinden kaçıran F.Bahçe, bugün rakibini devirip lider olmak istiyor. Bunun için Trabzon'un, G.Saray'a puan kaybetmesi gerekiyor. Sezona 3'te 3'le başlayan sarılacivertliler, Sivas'ı yenerse 2009'da Daum'la yaptığı lig başlangıcının ardından 12 yıl sonra üst üste 4 maçını da kazanmış olacak. Trabzon puan kaybederse Kanarya'nın 21 haftalık liderlik özlemi de bitecek. En son geçen sezonun 23. haftasında Hatay'ı mağlup ederek zirveye çıkmışlardı.

SİVAS'I YENMEYİ UNUTTU!

F.Bahçe son 3 sezonda rakibini sadece 1 kez yendi. (2018-19 /2-1). İki maç berabere biterken, 3 karşılaşmayı Yiğidolar kazandı. Geçen sezon deplasmandan 1-1'lik beraberlikle dönmüş, Kadıköy'de 2-1 mağlup olup, şampiyonluğu kaçırmıştı.


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