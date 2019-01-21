Bursaspor: 1

'in 18. haftasında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonundailesahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikadakaydetti. Bursaspor'un mücadeledeki tek golünü 89. dakikadaattı. Aytaç Kara'nın golünde büyük tarışmalar yaşandı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR odasından gelen uyarı sonrası pozisyonu kenardan izledi. Çakır daha sonra yan hakemini Bahattin Duran'ı da yanına çağırıp pozisyonu izletti. Daha sonra hakem Cüneyt Çakır golü verdi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin puanı 17 olurken, Bursaspor puanını 22 yaptı.Fenerbahçe, ligin 19. haftasında Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bursaspor ise gelecek hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yapılan maçın başlangıç kadrosunda 6 değişiklik yaparak takımını Bursaspor önünde sahaya sürdü. Ümraniyespor maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden kart cezalıları Eljif Elmas ile İslam Slimani'nin yanı sıra, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Mathieu Valbuena ve Benzia bu maçta tercih edilmezken, yerlerine Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Andre Ayew şans buldu.Mücadelenin ilk tehlikeli pozisyonunu Fenerbahçe yakaladı. Sarı-lacivertli ekip 7. dakikada hücum yönünün solundan bir korner kazandı. Mehmet Ekici'nin kullandığı kornere Roberto Soldado kafa vuruşunu yaptı. Soldado'nun kafa vuruşunu yaptığı topu savunma son anda çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında kafalardan seken topu kaleci kornere gönderdi. Hakem Cüneyt Çakır pozisyonun VAR odasından izlenmesi için bekledi ve daha sonra topun çizgiyi geçmediği anlaşılınca mücadele devam etti.Fenerbahçe ilk 15 dakikada daha fazla topla oynayan ve pozisyon arayan taraf oldu.Sarı-lacivertli ekip 20. dakikada sağ kanattan hücuma çıktı. Sağ taç çizgisine yakın noktada Isla topla buluştu. Isla ceza sahasına etkili bir orta gönderdi. Isla'nın ortasında Roberto Soldado savunmanın markajına rağmen röveşata ile topu ağlara göndermeyi başardı. Fenerbahçe, 20. dakikada Soldado'nun golüyle Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti.Bursaspor 26. dakikada etkili bir pozisyon yakaladı. Taç sonrasında Latovlevici sol kanattan harekletlendi. Latovlevici'nin yerden ortasında topa Aytaç penaltı noktasına yakın yerden vurdu ancak Aytaç'ın vuruşunda top çok üstten auta çıktı.İlk yarıda 45+6. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Mehmet Ekici'nin ceza sahasıan getirdiği topu kaleci Ertuğrul tutmak isterken elinden kaçırdı. Sıfıra yakın noktada Soldado boşa çıkan topu kaleye göndermek istedi ancak top kale çizgisine paralel gitti.Kalan sürede başka gol olmadı. İlk 45 dakikayı Fenerbahçe, Bursaspor karşısında 1-0 önde kapattı.Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ikinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladı. Yeşil-beyazlı ekipte Saivet ve Latovlevici kenara gelirken oyuna Yusuf ve Lima dahil oldu.Ev sahibi ekip 49. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına açılan ortaya Umut Nayir çok iyi yükseldi ancak istediği gibi vuramadı ve müsait pozisyonda Umut'un kafa vuruşunda top auta çıktı.Fenerbahçe'de sakatlanan Mehmet Ekici oyuna devam edemedi. Ersun Yanal 61. dakikada Mehmet Ekici yerine oyuna Valbuena'yı aldı.Bursaspor mücadelenin 80. dakikasında gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topa Yusuf Erdoğan hareketlendi. Volkan Demirel de pozisyon kalesini terk etti. Yusuf, Volkan'dan daha önce davrandı ve topu kurtardı. Ceza sahasının dışında sağa doğru açılan topu Yusuf yaptığı vuruşta kaleye gönderdi. Kaleye giden topu son anda Hasan Ali uzaklaştırdı. Top yeniden sağ kanattaki Yusuf'a geldi. Yusuf bu kez topu ceza sahasına ortaladı. Umut Nayir müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top bu kez de direğin az farkla yanından auta gitti.Mücadelenin 83. dakikasında da Bursaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahası arka direğei doğru gönderilen topa Yusuf Erdoğan hareketlendi. Yusuf'un vuruşunda top üstten auta gitti.Bursaspor mücadelenin 89. dakikasında beraberlik golünü buldu. Valbuena'nın kaptırdığı top sonrasında yeşil-beyazlı ekip sağ kanattan etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına açılan ortaya Aytaç Kara kafa vuruşunu yaptı. Aytaç'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Bursaspor 89. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle Fenerbahçe karşısında skoru 1-1'e getirdi. Bu pozisyonda Fenerbahçeli oyuncuların itirazları üzerine hakem Cüneyt Çakır pozisyon için VAR odasını bekledi. VAR odasındaki uyarıdan sonra Cüneyt Çakır pozisyonu kenardan izledi. Hem Valbuena'nın faulünü hem deofsayt itirazları için pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, daha sonra yardımcı hakemi yanına çağırdı. Gol sırasında ofsayt itirazlarının olduğu pozisyonu izleyen hakemler sonrasında golü verdi.Kalan sürede başka gol olmadı ve Bursaspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.8. dakikada sol kanattan Mehmet Ekici'nin kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Soldado'nun vuruşu sonrası Umut Meraş kale çizgisi üzerinden topu çıkardı. Pozisyonun devamında Dirar'ın ortasında kaleye yönelen topu Muhammed Şengezer kornere çeldi.20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Soldado, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.26. dakikadaki Bursaspor atağında sol kanatta topla buluşan Latovlevici, ceza sahasına orta yaptı. Altı pas önünde topla buluşan Aytaç Kara, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta attı.30. dakikada ceza sahası önünde Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici'nin kullandığı frikikte top, az farkla kalenin üstünden auta çıktı.45+6. dakikada Dirar'ın pasında Mehmet Ekici kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Muhammed Şengezer'in uzaklaştırmaya çalıştığı topla sağ çaprazda buluşan Soldado'nun dar açıya rağmen şutunda, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak taca çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.50. dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan'ın açtığı ortaya Umut Nayir'in kafa vuruşunda top, yandan az farkla auta çıktı.66. dakikada Bursasporlu Tunay Torun, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Chedjou'nun kafa vuruşu sonrası Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.79. dakikada Fenerbahçe, ceza sahasının sağından serbest vuruş kullandı. Valbuena'nın düzgün vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.80. dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasında topla buluşan Yusuf Erdoğan, kalesini terk eden Volkan Demirel ile karşı karşıya kaldı. Yusuf Erdoğan'ın kaleye doğru gönderdiği topu çizgi üzerinde Hasan Ali Kaldırım uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Yusuf Erdoğan'ın bu kez ortaladığı topa Umut Nayir'in kafa vuruşu sonrası, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak az farkla yandan auta çıktı.90. dakikada Bursaspor eşitliği yakaladı. Sakho'nun sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Aytaç Kara, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe takımının pozisyon öncesi Valbuena'ya faul yapıldığı gerekçesiyle yaptığı itirazlar üzerine Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuran ve pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, golü geçerli saydı: 1-1.Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Bursa Büyükşehir BelediyeCüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunMuhammed Şengezer, Umut Meraş, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı, Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun (Dk. 69 Sakho), Latovlevici (Dk. 46 Lima), Saivet (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Umut NayirVolkan Demirel, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici (Dk. 61 Valbuena), Dirar, Ayew, Soldado (Dk. 77 Frey)Dk. 20 Soldado (Fenerbahçe), Dk. 90 Aytaç Kara (Bursaspor)Dk. 29 Barış Yardımcı, Dk. 65 Yusuf Erdoğan, Dk. 81 Aytaç Kara, 90+2 Umut Nayir (Bursaspor), Dk. 57 Soldado, Dk. 81 Dirar (Fenerbahçe)