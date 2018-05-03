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Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final turu ilk maçında atay Büyükşehir Belediyespor'u 73-58 mağlup etti.

Kaynak: AA
Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti
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03 Mayıs 2018 22:08
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 73-58 yendi.

Fenerbahçe bu sonuçla yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 6 Mayıs Pazar günü yine Hatay'da yapılacak.

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 58
Fenerbahçe: 73
Salon: Antakya
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Tahsin Kuzu, Hüseyin Çelik
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 3, Paris 19, Mitchell 13, Snytsina 7, Seda Deniz 2, Devran Tanaçan, Ben Abdelkader 9, Bahar Öztürk 5, Merve Aydın
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Vaughn 10, Verameyenka 12, Tuğçe Canıtez 13, Sottana 12, Pelin Derya Bilgiç 2, Ayşe Cora 8, Plum 5, Esra Ural Topuz, Zeynep Şeval Gül
1. Periyot: 15-23
Devre: 35-36
3. Periyot: 43-51

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