Fenerbahçe Opet'te Aylin Sarıoğlu ameliyat edildi

Fenerbahçe Opet'te Aylin Sarıoğlu sol dizinden menisküs ameliyatı geçirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet'te Aylin Sarıoğlu ameliyat edildi
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05 Aralık 2020 16:36
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Aylin Sarıoğlu'nun sol diz menisküsünden ameliyat edildiği açıklandı. 

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ameliyatı başarılı geçen sporcumuzun genel durumu iyidir. Oyuncumuz Aylin Sarıoğlu'na geçmiş olsun diyor, en kısa sürede aramıza katılmasını temenni ediyoruz." denildi.



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