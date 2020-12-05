Fenerbahçe Opet'te Aylin Sarıoğlu ameliyat edildi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Aylin Sarıoğlu'nun sol diz menisküsünden ameliyat edildiği açıklandı.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ameliyatı başarılı geçen sporcumuzun genel durumu iyidir. Oyuncumuz Aylin Sarıoğlu'na geçmiş olsun diyor, en kısa sürede aramıza katılmasını temenni ediyoruz." denildi.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ameliyatı başarılı geçen sporcumuzun genel durumu iyidir. Oyuncumuz Aylin Sarıoğlu'na geçmiş olsun diyor, en kısa sürede aramıza katılmasını temenni ediyoruz." denildi.