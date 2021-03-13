Fenerbahçe maçında Özcan Bizati ile ilk heyecan

Gençlerbirliği, Özcan Bizati yönetimindeki ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Fenerbahçe maçında Özcan Bizati ile ilk heyecan
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13 Mart 2021 13:43
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde ilk maçına çıkacak. Başkent ekibinde Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı.

Ligde 11 maçtır kazanamayan kırmızı-siyahlılar, 21 puanla son sırada yer alıyor.



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