Fenerbahçe Hatayspor maçı canlı izle (beİN Sports izle)
Haber Tarihi: 22 Ekim 2023 18:36 -
Güncelleme Tarihi:
22 Ekim 2023 18:36
Fenerbahçe Hatayspor maçı canlı izle (beİN Sports izle)
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İki takım, bugüne kadar 1'i Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetiyle sonuçlanan 6 maçta karşı karşıya geldi. Ligde rakibiyle oynadığı karşılaşmaların yalnızca 1'inde sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kalan 5 maçta ise 3 puana uzanan taraf oldu. Süper Lig'e ilk kez 2020-2021 sezonunda yükselen Hatayspor, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde oynadığı ilk maçında Ülker Stadı'ndan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelelerinin tamamını Fenerbahçe kazandı. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ettiği 5 maçta 13 gol kaydederken, kalesinde ise 2 gol gördü. İki ekip arasında geçen sezonun son haftasında oynanması gereken lig mücadelesi, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Hatayspor'un lige devam edememesi sebebiyle Fenerbahçe'nin 3-0'lık hükmen galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
VOLKAN DEMİREL: 4. KEZ F.BAHÇE'YE RAKİP
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 17 yıl kaleci olarak formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı teknik direktörlük kariyerinde 3 kez sahaya çıktı. 2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük Teknik Direktörü olarak görev yapan Demirel, kırmızı-siyahlı takımın başında Fenerbahçe'ye rakip olduğu 2 lig maçından 2 beraberlikle ayrıldı. Söz konusu sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü İsmail Kartal yapıyordu. Geçen sezon Hatayspor'un başında eski takımı Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda boy gösteren Demirel, sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılan taraf oldu. Volkan Demirel'in çalıştırdığı takımlar, Fenerbahçe'ye karşı 3 maçta 1 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 5 gol gördü.
Fenerbahçe'de gözler Edin Dzeko'da
Fenerbahçe'nin, Hatayspor karşısında hücumdaki en önemli kozu, Edin Dzeko olacak. Sarı-lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldızı, bu akşam atacağı gol ya da gollerle, takımının 3 puanı almasına katkıda bulunmak istiyor. Dzeko, bu sezon çıktığı 12 resmi maçta 8 kez ağları havalandırırken, 6 da asist yaptı. Boşnak forvet, Süper Lig'de 8 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistle şu ana kadar oynadı. 37 yaşındaki futbolcu, ligdeki gollerinin 4'ünü, Kadıköy'de kaydetti. Dzeko, taraftarı önündeki bu dikkat çekici gol performansını yine sürdürerek takımını zirveye oturtmak istiyor.
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İsmail Kartal'dan oyuncularına uyarı!
Süper Lig'in 9. haftasında, sahasında Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de İsmail Kartal takımını uyardı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, kendilerini bu akşam zorlu bir maçın beklediğini söyledi. Kartal yaptığı konuşmada, ''Aldığımız galibiyetlerin şu anda rakamsal olarak bir önemi yok. Önemli olan oynayacağımız tüm maçları tek tek düşünmek ve oyun planımızı rakiplerimize göre yapmak. Hatayspor, şu ana kadar çok iyi bir performans gösterdi. Oyunun her anında çok dikkatli olmalı ve taraftarlarımızı mutlu etmeliyiz'' dedi. 16'da 16 yapan Fenerbahçe, bu akşam kazanması halinde liderlik koltuğunu tekrardan devralacak.
Fenerbahçe'de Samet Akaydın sürprizi
Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi Samet Akaydın sürprizi yaşanıyor. A Milli Takımımız'ın, Hırvatistan ve Letonya karşılaşmalarında harika bir performans gösteren Samet Akaydın'ın, Fenerbahçe'de de formayı kapması bekleniyor. Serdar Aziz'in sakatlığı ve Djiku'nun da henüz hazır olmaması sebebiyle savunmanın göbeğinde Becao'nun yanında tecrübeli oyuncunun yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. 29 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe ile 4 karşılaşmaya çıktı.
Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye karşı bir ilk peşinde
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden birisi olan Volkan Demirel, bu kez Kadıköy'e rakip olarak geliyor. Daha önce Karagümrük'ün başında da Fenerbahçe'ye rakip olan Demirel, bu sefer Hatayspor'un başında efsanesi olduğu takıma karşı mücadele verecek. Demirel, Sarı-Lacivertli taraftarların önünde kariyerinde bir ilki yaşamayı arzuluyor. Geçtiğimiz şubat ayında yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından Hatayspor, Gaziantep FK ile birlikte Süper Lig'den çekilmek zorunda kalmıştı. İşte o Hatayspor, bu sezon ne yazık ki kendi şehrinde maça çıkamamasına rağmen Volkan Demirel önderliğinde harika bir performans ortaya koyuyor. Ligde yenilgi yüzü görmeyen ekipte Demirel, 17 yıl kalesini koruduğu Fenerbahçe'ye karşı bu akşam teknik adam olarak 4. kez rakip olacak. Ligde 8 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik alan Bordo-beyazlılar'da Demirel, Sarı-lacivertliler'e karşı 2021-2022'de Fatih Karagümrük'ün başında 2 beraberlik alırken, geçen sezonun ilk yarısında Hatayspor'la Kadıköy'de rakibine 4-0 kaybetmişti. Tecrübeli hoca, bu kez Fener'e karşı hem ilk galibiyetini almak hem de takımının namağlup serisini sürdürmesini amaçlıyor.
FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI HAKEMİ Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu.
Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 16 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftada puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 24 puan ve 17 averajla giriyor.
HATAYSPOR, NAMAĞLUP
Hatayspor, ligde topladığı 14 puanla 5. sırada, Fenerbahçe ise 24 puanla lider konumda bulunuyor. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım arasında yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz tam olarak hazır durumda bulunmayan Cengiz Ünder'in de Hatayspor karşısında oynaması beklenmiyor.
F.BAHÇE, SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, evinde RAMS Başakşehir'i 4-0 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.