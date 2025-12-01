Haber Tarihi: 01 Aralık 2025 12:56 -
01 Aralık 2025 12:56
Fenerbahçe Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel 11'ler
Fenerbahçe - Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleşiyor. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında nefesler tutuldu. Şampiyonluk yarışının en kritik virajında Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Derbi öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise teknik direktörlerin sahaya süreceği ilk 11'ler ve takımlardaki eksik oyuncular.
İşte 2025-2026 sezonunun en kritik maçına dair Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel 11'leri ve son dakika kadro bilgileri...
📋 Fenerbahçe - Galatasaray Muhtemel 11'ler
Teknik heyetlerin son taktik antrenmanlarına göre sahaya çıkması beklenen kadrolar şekillendi.🟡🔵 Fenerbahçe Muhtemel 11:Kaleci: EdersonDefans: Semedo, Skriniar, Çağlar (veya Djiku), OosterwoldeOrta Saha: İsmail Yüksek, Edson Alvarez, FredHücum: Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Jhon Duran (veya En-Nesyri)🟡🔴 Galatasaray Muhtemel 11:
Kaleci: Uğurcan ÇakırDefans: Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan KarataşOrta Saha: Torreira, Lemina (veya Gabriel Sara), İlkay GündoğanHücum: Leroy Sané, Yunus Akgün, Victor Osimhen(Not: Kadrolar maç saatine 1 saat kala resmiyet kazanacaktır. Teknik direktörlerin son dakika sürprizleri olabilir.)🚑 Sakat ve Cezalı Oyuncular (Eksikler)
Dev derbi öncesi her iki takımda da can sıkıcı eksikler bulunuyor. Özellikle Galatasaray'ın savunma hattındaki yokluklar dikkat çekiyor.Galatasaray'ın Eksikleri:Cezalı: Roland Sallai (Kırmızı Kart), Eren Elmalı ve Metehan Baltacı (Disiplin cezası).Sakat: Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu.Şüpheli: Ismail Jakobs'un durumu maç saatinde netleşecek.Fenerbahçe'nin Eksikleri:Kadro Dışı: İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun.Şüpheli: Sakatlıklarını atlatan ancak maç eksiği bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski'nin durumu belirsizliğini koruyor.🔑 Derbinin Kilit Eşleşmeleri
Bu akşamki mücadelede gözler özellikle forvet hatlarında olacak. Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın fiziksel üstünlüğü ile Galatasaray savunmasını zorlaması beklenirken, Galatasaray cephesinde dünya yıldızı Victor Osimhen'in performansı maçın kaderini belirleyebilir. Ayrıca Galatasaray kalesini koruyan Uğurcan Çakır'ın Kadıköy'deki performansı da merakla bekleniyor.📅 Maç Bilgileri Hatırlatma
Tarih: 1 Aralık 2025, PazartesiSaat: 20.00Stadyum: Ülker Stadyumu (Kadıköy)Yayın: beIN Sports 1
