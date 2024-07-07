Fenerbahçe, En-Nesyri'den haber bekliyor

Fenerbahçe, bir süredir görüşmelerde bulunduğu 27 yaşındaki Faslı golcü Youssouf En-Nesyri transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
BONSERVİSTE ANLAŞILDI
Sarı-lacivertliler, En-Nesyri için Sevilla ile 16+4 milyon euro'luk bonservis fiyatında anlaşmaya vardı.
SON KARAR EN-NESYRI'NİN
Marca'da yer alan habere göre; Bu doğrultuda Fenerbahçe, daha önce anlaşmaya vardığı ancak Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın devreye girmesiyle transferde pürüz çıkan En-Nesyri'den gelecek haberi bekliyor.
Faslı oyuncunun menajeriyle birlikte Fenerbahçe ve Al-Qadsiah'tan gelen teklifleri değerlendirdiği ve kararını kısa süre içerisinde vereceği öğrenildi. En-Nesyri'nin Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi durumunda kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
4 YILLIK İMZALAMASI BEKLENİYOR
Sarı-lacivertli kulübün 27 yaşındaki golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
27 yaşındaki yıldız golcü, Sevilla formasını geçen sezon 41 kez giydi ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
BONSERVİSTE ANLAŞILDI
Sarı-lacivertliler, En-Nesyri için Sevilla ile 16+4 milyon euro'luk bonservis fiyatında anlaşmaya vardı.
SON KARAR EN-NESYRI'NİN
Marca'da yer alan habere göre; Bu doğrultuda Fenerbahçe, daha önce anlaşmaya vardığı ancak Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın devreye girmesiyle transferde pürüz çıkan En-Nesyri'den gelecek haberi bekliyor.
Faslı oyuncunun menajeriyle birlikte Fenerbahçe ve Al-Qadsiah'tan gelen teklifleri değerlendirdiği ve kararını kısa süre içerisinde vereceği öğrenildi. En-Nesyri'nin Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi durumunda kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
4 YILLIK İMZALAMASI BEKLENİYOR
Sarı-lacivertli kulübün 27 yaşındaki golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
27 yaşındaki yıldız golcü, Sevilla formasını geçen sezon 41 kez giydi ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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