Fenerbahçe, En-Nesyri'den haber bekliyor

Fenerbahçe, kulübü Sevilla ile her konuda anlaştığı golcü oyuncu En-Nesyri'den gelecek haberi bekliyor. Faslı oyuncunun teklifi kabul etmesi durumunda Sarı-lacivertliler için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, En-Nesyri'den haber bekliyor
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07 Temmuz 2024 12:34
Son güncelleme 07 Temmuz 2024 12:58
Fenerbahçe, bir süredir görüşmelerde bulunduğu 27 yaşındaki Faslı golcü Youssouf En-Nesyri transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

BONSERVİSTE ANLAŞILDI

Sarı-lacivertliler, En-Nesyri için Sevilla ile 16+4 milyon euro'luk bonservis fiyatında anlaşmaya vardı.

SON KARAR EN-NESYRI'NİN

Marca'da yer alan habere göre; Bu doğrultuda Fenerbahçe, daha önce anlaşmaya vardığı ancak Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın devreye girmesiyle transferde pürüz çıkan En-Nesyri'den gelecek haberi bekliyor.

Faslı oyuncunun menajeriyle birlikte Fenerbahçe ve Al-Qadsiah'tan gelen teklifleri değerlendirdiği ve kararını kısa süre içerisinde vereceği öğrenildi. En-Nesyri'nin Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi durumunda kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

4 YILLIK İMZALAMASI BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli kulübün 27 yaşındaki golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

27 yaşındaki yıldız golcü, Sevilla formasını geçen sezon 41 kez giydi ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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