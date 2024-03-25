Fenerbahçe deplasmanda rahat kazandı

Salon: ENKA



Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu



Aliağa Petkimspor: Yunus Sonsırma 10, Emre Tanışan, Zoriks 14, Aldridge 11, Simmons 4, Starks 12, Mahir Ağva 4, Yavuz Gültekin 4, Yiğit Gökay Kaba, Anıl Osman Cevahir, Ata Can Atsüren



Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 1, Madar 12, Tarık Biberoviç 8, Sestina 11, Sertaç Şanlı 5, Metecan Birsen 4, Şehmus Hazer 13, Papagiannis 12, Dorsey 4, Calathes 11, Mert Emre Ekşioğlu



1. periyot: 8-21



Devre: 27-31



3. periyot: 42-54









Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. hafta son maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 81-59 yendi.Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikasını 12-3 önde geçtiği periyodu 21-8 üstün tamamladı.İkinci periyotta daha etkili olan Aliağa Petkimspor, 14. dakika içinde Zoriks'in 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya kadar indirdi: 23-25. Aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 31-27 üstün gitti.Üçüncü periyodun başında Sertaç ve Madar'la 3 sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 13 sayı farkla 44-31 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip periyodu da 54-42 üstün tamamladı.Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, müsabakadan 81-59 galip ayrıldı.