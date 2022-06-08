Fenerbahçe'den Gabigol için yeni formül

Jorge Jesus onu, o da Fenerbahçe'yi çok istiyor... Yönetim ise Gabigol transferinde Flamengo'yu ikna edecek bir yol bulmak için çalışıyor. Gündemde olan son formül, Brezilya ekibinin takibinde olan Diego Rossi'nin takasta kullanılması...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Gabigol için yeni formül
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08 Haziran 2022 13:43
Fenerbahçe , Gabigol'e yeni sezonda Çubuklu formayı giydirmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

Jorge Jesus, eski öğrencisini çok istiyor. Brezilyalı yıldız da Jesus'la Sarı-Lacivertli ekipte yeniden buluşmayı... Ancak Flamengo'yu, kadrosunun en değerli ismini satması konusunda ikna etmek hiç kolay değil. Yönetim, Kırmızı-Siyahlılar'la orta yolu bulmak için farklı formüller üzerinde çalışıyor.

DIEGO ROSSI TAKASI

Yüksek bir bedelle kiralama, bonservisinin yüzde 50'sini satın alma gibi seçeneklerin yanına yeni bir plan daha eklendi: Diego Rossi takası... Flamengo, Uruguaylı yıldızı yakından takip ediyor ve kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin, Sambacı'nın transferinde bonservis bedelini düşürmek için Rossi'yi teklif edebileceği kaydedildi.

Bu arada Gabigol'ün, Sarı-Lacivertliler'e transfer olma yönündeki talebini Flamengo'ya ilettiği de öne sürüldü.  

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