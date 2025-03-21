Fenerbahçe'den Alessia Orro'ya dev teklif!

Fenerbahçe Medicana İtalyan pasör Alessia Orro'yu transfer etmek için Vero Volley Milano'ya toplam 1,8 milyon euroluk teklif sundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Alessia Orro'ya dev teklif!
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21 Mart 2025 16:54
Son güncelleme 21 Mart 2025 17:00

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın önemli pasörlerinden Alessia Orro'yu kadrosuna katmak için büyük bir teklif sundu. 

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, sarı-lacivertliler, Vero Volley Milano'nun kaptanı Orro'ya toplam 1,8 milyon euro değerinde bir sözleşme önerdi.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Bu teklifin 1,2 milyon eurosu, oyuncuya iki yıllık kontrat kapsamında (sezon başına 600 bin euro) ödenecek. Milano ise Orro'nun serbest kalması karşılığında 600 bin euro bonservis bedeli alacak

 

 

 

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