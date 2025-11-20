Fenerbahçe'de yeni sözleşme: Derya Yannier

Fenerbahçe Beko, Genel Menajer Derya Yannier ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.



Fenerbahçe Beko'nun açıklaması şu şekilde:



"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza 2021 yazında genel menajer yardımcısı olarak katılan ve 2022 yılından itibaren Fenerbahçe Beko Genel Menajeri olarak görev yapan Derya Yannier ile 2027 - 2028 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalanmıştır.



Dört kupayla tamamlanan 2024-25 sezonunda aynı zamanda EuroLeague'de Yılın Genel Menajeri seçilen Derya Yannier'i tebrik ediyor, genel menajer olarak görev yapmaya devam edeceği Fenerbahçe Beko'da nice başarılara ulaşmasını temenni ediyoruz."



