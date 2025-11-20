20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Fenerbahçe'de yeni sözleşme: Derya Yannier

Fenerbahçe Beko, Genel Menajer Derya Yannier ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

calendar 20 Kasım 2025 16:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Beko'nun açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza 2021 yazında genel menajer yardımcısı olarak katılan ve 2022 yılından itibaren Fenerbahçe Beko Genel Menajeri olarak görev yapan Derya Yannier ile 2027 - 2028 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalanmıştır.

Dört kupayla tamamlanan 2024-25 sezonunda aynı zamanda EuroLeague'de Yılın Genel Menajeri seçilen Derya Yannier'i tebrik ediyor, genel menajer olarak görev yapmaya devam edeceği Fenerbahçe Beko'da nice başarılara ulaşmasını temenni ediyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
