Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sakatlandı

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in sol baldırında darbeye bağlı kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sakatlandı
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16 Mayıs 2023 12:25
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 13:00
Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel'in sakatlık geçirdiğini açıkladı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
 
25 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'deki Trabzonspor ve Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor ile oynanacak karşılaşmalarda takımını yalnız bırakacak.
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