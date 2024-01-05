Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin zor hedefi

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Lincoln Henrique, sezonun ikinci bölümünde kadroya yazılmak için elinden geleni yapıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin zor hedefi
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05 Ocak 2024 11:23
Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique, sezonun ikinci yarısı için hedefini belirledi.

Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Sevilla maçında dizindeki bağları kopan Lincoln Henrique'nin sözleşmesini dondurmuştu.

Brezilyalı oyuncu, sakatlığını tamamen atlattı ve bir süredir takımla çalışmalarını sürdürüyor.

ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

25 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci bölümünde kadroya yazılmak için elinden geleni yapıyor.

İŞİ KOLAY DEĞİL

İsmail Kartal, birçok mevkide görev yapabilen öğrencisini beğeniyor. Ancak yabancı kontenjanının dolu olması ve yeni transferler yapılacak olması nedeniyle Lincoln'ün işi kolay değil.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 2 gol attı ve 8 asist yaptı. 

 
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