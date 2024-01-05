'de sakatlığını tamamen atlatan Brezilyalı futbolcu, sezonun ikinci yarısı için hedefini belirledi.Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Sevilla maçında dizindeki bağları kopan Lincoln Henrique'nin sözleşmesini dondurmuştu.Brezilyalı oyuncu, sakatlığını tamamen atlattı ve bir süredir takımla çalışmalarını sürdürüyor.25 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci bölümünde kadroya yazılmak için elinden geleni yapıyor.İsmail Kartal, birçok mevkide görev yapabilen öğrencisini beğeniyor. Ancak yabancı kontenjanının dolu olması ve yeni transferler yapılacak olması nedeniyle Lincoln'ün işi kolay değil.25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 2 gol attı ve 8 asist yaptı.