Fenerbahçe'de iki isim ayrı çalışıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Antwerp maçı hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de iki isim ayrı çalışıyor
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18 Ekim 2021 20:52
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Ekim Perşembe günü sahasında Belçika'nın Antwerp takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durduğu aktarıldı. Dar alanda çift kale maçla süren idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.


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