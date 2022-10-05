Fenerbahçe'de çarpıcı plan; Bruma ve Zajc

Fenerbahçe'nin yaz dönemindeki flaş hamlelerinden Bruma'dan beklentiler oldukça yüksekti...



Alışma dönemi iyi geçmedi. Sonra sakatlandı. Tedavi süreci tahmin edilenden uzun sürdü ve kadrodaki yabancı şişkinliği de etkili olunca Portekizli futbolcu, Süper Lig listesine dahil edilmedi. İlk etapta şoke eden bu gelişmenin ardından yeri bir haber geldi: Maccabi Tel Aviv, Bruma'yı kiralamak için devredeydi. Ancak o ayrılmak istemedi, oynamayacağını bilerek Fenerbahçe'de kaldı.



ZAJC'LA YOLLAR AYRILACAK



Ve 28 yaşındaki futbolcu sakatlığını atlattı, takımla çalışmalara başladı. Kondisyon yükleme sürecinin de bir aya yakın sürmesi beklenen Bruma, devre arası takıma katılacak. Yönetim, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Miha Zajc'la ocak döneminde yolları ayırmayı planlıyor.



Böylece Bruma'ye yer açılacak. Portekizli futbolcu, her fırsatta Fenerbahçe'ye yardım etmek istediğini belirtiyor. Yönetim ve teknik heyet de yıldız oyuncuya ikinci yarı şans vermek istiyor.





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