Fenerbahçe'de Çağtay Kurukalıp'a özel antrenman

Fenerbahçe'de bu sezon yaptığı transferler arasında fazla ses getirmeyeni, Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Çağtay'dı. Teknik direktör Pereira'nın, genç öğrencisinin fiziğini güçlendirmesi için özel bir idman programı hazırlattığı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Çağtay Kurukalıp'a özel antrenman
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12 Ekim 2021 13:52
Çağtay Kurukalıp
Çağtay Kurukalıp
Fenerbahçe
Sarı-Lacivertliler'in bu sezon yaptığı transferler arasında fazla ses getirmeyeni, Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Çağtay'dı. 19 yaşındaki sol bek, birçok sakatlık yaşanmasına rağmen sadece 4. haftadaki Sivas maçında kadroya girebildi ancak süre almadı.

Pereira'nın, tekniğini ve yeteneğini beğendiği genç öğrencisinin fiziğini güçlendirmesi için özel bir idman programı hazırlattığı öğrenildi. Çağtay eğer kendisinden beklenen gelişimi gösterebilirse, önümüzdeki haftalarda maç kadrolarında daha çok yer bulabilir. 

 
 


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