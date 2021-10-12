Fenerbahçe'de Barthel 3 hafta olmayacak

Fenerbahçe'de Danilo Barthel, en az 3 hafta parkelerden uzak kalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Barthel 3 hafta olmayacak
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12 Ekim 2021 20:30
Fenerbahçe Beko'nun Alman basketbolcusu Danilo Barthel, dizinden operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Danilo Barthel, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir diz artroskopisi operasyonu geçirmiştir. Sporcumuzun durumu üç hafta sonra tekrar değerlendirilecek ve takım idmanlarına dahil olma süreci buna göre planlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.


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