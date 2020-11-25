Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin şifresi: 61-90!

İŞTE GENİŞ KADRONUN FARKI

TAM TERSİ BİR PERFORMANS

GRAFİĞİ TERSİNE ÇEVİRMELİ!

TÜM GÖZLER GÖKHAN GÖNÜL'DE

BULUT'UN KAFASI KARIŞIK

Türkiye gözünü Kadıköy'de pazar günü oynanacak dev maça çevirmiş durumda.Şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi iki takımın gol dakikaları masaya yatırıldı ve çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Kritik buluşmanın kaderi 61 ile 90. dakika arasında belirlenebilir.Fenerbahçe bu sezon alternatifli kadrosunun da etkisiyle maçların ikinci yarılarını bir başka oynuyor. Kanarya ligde attığı 17 golün 7'sini karşılaşmaların 60. dakikalarından sonra buldu.Kartal ise ezeli rakibinin tam tersi bir performans ortaya koyuyor. Siyah- Beyazlılar ligde 14 gol yerken, bu gollerin tam 11'ini maçların son yarım saatlik diliminde kalesinde gördü.Ortaya çıkan istatistiklere göre derbinin düğümü 60. dakikadan sonra Fenerbahçe lehine çözülebilir. Beşiktaş'ın puan ya da puanlar için bu kötü grafiği tersine çevirmesi gerekiyor.Derbi öncesi Fenerbahçe'de Gökhan Gönül belirsizliği sürüyor. Sakatlığı süren tecrübeli yıldızın kesin durumunun cuma günü belli olacağı öğrenildi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut adeta Beşiktaş derbisiyle yatıp kalkarken, sahaya süreceği 11 konusunda tatlı bir sıkıntı yaşıyor. Tecrübeli hoca formda isimlerin çokluğu nedeniyle orta alan ve hücum kurgusuna bir türlü karar veremiyor. Özellikle Ozan Tufan ile Valencia'nın 11'e dönüşü sonrası kimlerin dışarıda kalacağı ve Samatta-Cisse arasındaki tercih merak konusu. Bulut'un kararını cumartesi gününe kadar idmanlarda gösterilecek performansa göre vermesi bekleniyor.