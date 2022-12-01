Fenerbahçe Beko'nun yoluna çıkılmıyor!

Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi koç değişimi yaşamış ve takımı Dimitris Itoudis'e emanet etmişti. Yunan antrenör yönetiminde kısa sürede bambaşka bir kimliğe bürünen Sarı-Lacivertliler adeta tozu dumana katıyor. Fenerbahçe Beko, hem ligde hem de Euroleague'de tam anlamıyla önüne geleni deviriyor. Itoudis ve öğrencileri, zorlu bir haftayı yine mükemmel bir şekilde tamamladı. Sarı-Lacivertliler, peş peşe 4 deplasmana çıktı.



Üst üste 4 deplasman zaferi



Önce Avrupa'da Monaco'yu 96-93, Milano'yu ise 82-72 mağlup etti. Lige dönüşünde ise peş peşe iki derbi Fenerbahçe'yi bekliyordu. Fenerbahçe Beko, ilk olarak Galatasaray Nef'e konuk oldu ve kıran kırana geçen maçı 97-91 kazandı. Itoudis ve öğrencileri önceki akşam ise Beşiktaş Emlakjet'i 81-72'yle devirdi. Sarı-Lacivertliler böylece peş peşe 4 deplasmandan da zaferle ayrılarak müthiş bir başarıya imza attı.



Tek yenilgi Barça'ya



Itoudis'in ekibi, Euroleague'de bu sezon tek yenilgisini Barcelona karşısında, 1 sayı farkla aldı. Diğer 9 maçında parkeden zaferle ayrıldı. Ligde ise henüz Fenerbahçe Beko'nun bileğini bükebilen olmadı. Her iki kulvarda da muhteşem bir performans sergileyen Sarı-Lacivertliler, liderlik koltuğunu kimseye bırakmadı.





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