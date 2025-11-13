Fenerbahçe Beko'nun rakibi Hapoel IBI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 11. haftasında İsrail ekibi Hapoel IBI'yi Almanya'nın Münih kentinde konuk edecek.

SAP Garden'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.  S Sport'tan canlı yayınlanacak mücadeleyi Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ) ve Mario Majkic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

Çift maç haftasında ilk mücadelesini Maccabi Rapyd karşısında 84-75 kazanan Fenerbahçe Beko, 10. maçında 5. galibiyetini elde etti.

LDLC ASVEL ve Maccabi Rapyd galibiyetleriyle seri yakalayan sarı-lacivertliler, yarınki mücadeleyi de kazanarak 6. galibiyetine imza atmayı hedefliyor.


Ligde bu sezon mücadele etmeye başlayan Hapoel IBI ise 10 maçta 8 galibiyet aldı. İsrail takımı, son mücadelesinde dün Baskonia'yı 114-89 yendi.

İSRAİL TAKIMINDA TANIDIK İSİMLER

Hapoel IBI'nin başantrenörü, daha önce Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Dimitris Itoudis.

Takımın kadrosunda bulunan oyunculardan 8'i daha önce Türkiye'de forma giyerken bu isimlerden 3'ü, Fenerbahçe'de oynadı.

Tyler Ennis, Yam Madar ve Jonathan Motley, daha önce sarı-lacivertli formayla mücadele eden oyuncular. Bu isimlerin dışında Chris Jones, Elijah Bryant, Vasilije Micic, Tai Odiase ve Dan Oturu, Türkiye'de çeşitli takımların formalarını giyen basketbolcular.

 
 
  • KL
