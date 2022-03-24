Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında

THY Euroleague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2022 12:45
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, 25 Mart Cuma günü İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak.

Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Bu sezon oynadığı 25 maçın sadece 5'ini kaybeden Barcelona, liderlik koltuğunda oturuyor. 23 maçta 9 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip ise 11. sırada yer alıyor.

İki takımın bugüne kadar oynadığı 31 maçın 21'ini İspanyol temsilcisi kazandı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.