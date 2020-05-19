İŞTE FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR

Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etmesinin ardından bu kez TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden 1928 Bucaspor'un 18 yaşındaki yıldız adayıiçin harekete geçti.Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Barış Sungur için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüklerini söyledi. Başkan Aktaş, "Kulüplerimizle görüşmelerimiz sürüyor. Sayın Ali Koç ile de bir görüşmemiz oldu. Teklifleri değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.Fenerbahçe'nin Barış için 1.5 milyon TL, sonraki satıştan pay ve 2 de kiralık oyuncu teklif ettiği öğrenildi. Bucaspor'un ise 500 bin Euro istediği öğrenildi. Barış Sungur'un ise Fenerbahçe'ye imza atmak istediği belirtildi.Barış Sungur'u isteyen Süper Lig takımları arasında Fenerbahçe dışında Başakşehir'in de adı geçiyor. Başakşehir'in teklifinin de Fenerbahçe'den daha iyi olduğu öne sürüldü. Başakşehir'in genç futbolcu için 2 milyon lira teklif ettiği belirtildi.