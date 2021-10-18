Fenerbahçe-Antwerp maçının oranları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta karşılaşmasında temsicimiz Fenerbahçe'nin kendi evinde Royal Antwerp ile karşılaşacağı maçın iddaa oranları belli oldu.



iddaa risk yönetimi; Fenerbahçe galibiyetine 1.58 oran belirlerken, beraberlik oranını 3.60, konuk Antwerp'in oranını ise 4.15 olarak açıkladı.



Öte yandan, 2.5 altın oranı 1.96, 2.5 üstün oranı ise 1.65 olarak belirlendi.



Fenerbahçe ile Antwerp 21 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.





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