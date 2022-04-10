Felipe Melo: "Savaşın ve zaferi Florya'ya getirin!"

Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo açıklamalarda bulundu.

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Felipe Melo: 'Savaşın ve zaferi Florya'ya getirin!'
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10 Nisan 2022 17:59
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Galatasaraylı futbolculara mesaj yolladı..

İşte Melo'nun sözleri:

"Merhaba Galatasaraylı kardeşlerim, önemli bir maçınız var. Fenerbahçe ve Galatasaray maçı her zaman bir savaştır.. Tanrıdan her birinizi kutsamasını diliyorum. Bu maçta gözlerinizde kanla oynayın ve zaferi Florya'ya getirin. Hepinizi kalpten öpüyorum... En büyük Cim bom!"

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