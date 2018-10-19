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Fatih Terim'den maç öncesi pasta sürprizi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçı öncesinde muhabire pasta sürpriri yaptı

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'den maç öncesi pasta sürprizi
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19 Ekim 2018 20:16
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçı öncesinde özel bir harekete imza attı.

Terim, beIN Sports muhabiri Kutlu Akpınar'a doğum günü nedeniyle sürpriz yaptı.

Bir pasta getirten deneyimli teknik adam, Akpınar'a "sen bizim için değerlisin" diyerek sevgisini gösterdi.

Akpınar, bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gözleyemezken, Terim'e ve Galatasaray'a teşekkür etti.

 

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