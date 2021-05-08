Fatih Terim'in derbi motivasyonu

Süper Lig'de son haftaya kadar iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak.



Galatasaray camiası, bir yandan pandemi gerekçe gösterilerek iptal edilen seçimlerin tartışmasını yaşamaya devam ederken bir yandan da Beşiktaş derbisi için nefeslerini tutmuş durumda. Sarı kırmızılılar için şampiyonluk yarışında 'tamam ya devam' maçı anlamına gelen karşılaşma öncesi Fatih Terim oyuncularını oluşan kaos ortamından uzak tutmaya çalışıyor.



"ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ"



Oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Matematiksel şansımız sürdüğü müddetçe mücadeleyi bırakmayacağız" diyen Terim "Asla teslim olmayacağız. Son düdüğe kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.



Fatih Terim, rakibin en etkili silahı olarak öne çıkan Ghezzal'a sıkı markaj uygulatacak. Ayrıca savunma arkasına atılacak toplarla Beşiktaş defansının dengesini bozmayı deneyecek.



