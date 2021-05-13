Fatih Terim hem maçı kazandı hem de Mustafa Muhammed'i

Kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviremeyen Mustafa Muhammed, penaltının tekrar edilmesi kararı sonrası, başta Onyekuru olmak üzere, "Topu bize bırak" baskısıyla karşılaştı.



Oyuncular bir anda saha ortasında tartışmaya başlarken, devreye giren Fatih hoca, "Penaltıyı yine Muhammed kullanacak" talimatını gönderdi. Bu mesaj sonrası tedirgin bir şekilde de olsa topun başına geçen Mısırlı forvet, fileleri havalandırıp rahat bir nefes aldı. Genç yıldız golün ardından hocası Terim'e koşarak sarıldı.



6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacağı kulüp tarafından açıklanmışken, en kritik virajda formayı giyerek 2 gol atan Muhammed'e Terim maç sonunda övgü yağdırdı. Fatih hoca böylece, hem maçı hem de oyuncusunu tekrar kazanmış oldu.



