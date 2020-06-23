Fatih Mert: 'Maçımız tekrar edilmeli'

Süper Lig'e tutunmak için mücadele veren MKE Ankaragücü, 2-1 kaybettikleri Başakşehir maçında attıkları ikinci golün ofsayt gerekçesiyle sayılmaması nedeniyle federasyona itiraz ettiklerini açıkladı.Galatasaray-Gaziantep karşılaşmasında aynı pozisyonda gelen golün geçerli olduğuna vurgu yapan Başkent ekibi, kendileri aleyhine kural hatası yapıldığını savunuyor. Sabah Gazetesi'ne konuşan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Biz hakkımızı istiyoruz" dedi.Aylardır emek verdiklerini kaydeden Mert, "Bir yanda bizim sayılmayan golümüz, diğer yanda Gaziantep'in benzer pozisyonda sayılan golü. Kulüp olarak golümüzün sayılıp 2-0'dan ve golümüzün iptal edildiği 22'nci dakikadan itibaren mücadelenin tekrar oynanmasını istiyoruz. İtirazımızı yaptık. Ligde kalmak için büyük bir savaş veriyoruz. Ancak hakkımız ve emeğimiz çalınıyor. Buna göz yummak mümkün değil. Adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.Başakşehir'in attığı golde el olduğunu söyleyen Başkan Fatih Mert, "Bizim iptal edilen golümüzde ise ofsayt yok. Sonra Galatasaray-Gaziantep maçına bakıyoruz. Twumasi'nin attığı gol ile bizim iptal edilen golümüz arasında ne fark var! Resmen çifte standart var. Kaybettiğimiz maçın hakemleri skora doğrudan etki yaptı. Başakşehir kulübesinden hakem Hüseyin Göçek'e itirazlarda bulunuldu. Çok net duyuldu. Hakemin üzerinde baskı vardı. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.Gaziantep'in Galatasaray'a attığı ikinci gol çok enteresan. Neden? Evvelsi gün Ankaragücü-Başakşehir maçında bu pozisyondan daha net bir pozisyonda gol oldu. Hakem Hüseyin Göçek... VAR'la konuştular ve VAR'a gitmeden golü iptal ettiler. Gaziantep'in pozisyonu, A.Gücü'nün attığı golden daha karmaşıktı. Yani A.Gücü'nün attığı gol pozisyonu bu gole göre daha netti. Sayılsa maç 2-0 olacaktı. Gaziantep'in attığı gol sayıldı. Hangisi doğru? Bence sayılan gol doğru.